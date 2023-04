Ein verfrühtes Saisonende wegen der Matura

Geplant war das heutige Duell mit den Hauptstädtern aber eigentlich erst für den 29. April. Doch der Gegner hatte eine eindringliche Bitte. „Die Woche danach startet die Zentralmatura. Sie hätten dann keine Mannschaft schicken können, weil so gut wie alle ihrer Spieler am büffeln sind“, erklärt VCW-Obmann Sebastian Vonach, „der Termin war also nicht wirklich günstig für sie. Darum haben sie gefragt, ob sie stattdessen in den Osterferien kommen können. Ist für uns eigentlich auch okay, so sind wir nach den Feiertagen schon mit der Saison fertig.“