Hugh Jackman: Wieder Hautkrebs-Verdacht!

Dass der Star so offen mit seinem Gesundheitsproblem umgeht, hat einen triftigen Grund. Er will seine Fans vor seinem Schicksal bewahren: „An alle in der nördlichen Hemisphäre, deren Sommer jetzt kommt: Schützt euch bitte vor der Sonnenstrahlung. Egal wie gut ihr bräunt, tragt Sonnenschutz - glaubt es mir!“