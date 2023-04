Russin (14) engagierte Auftragskiller für Mama

Leiche in Müllcontainer geworfen

„Sie hat oft davon gesprochen, dass sie ihre Mutter hasst, obwohl diese ein guter Mensch war und ihre Tochter liebte“, so ein Freund der Tochter. Ersten Informationen zufolge öffnete die Tochter den Mördern die Tür. Die Mutter wurde brutal verprügelt. Zwei Tage später kehrten die Täter in die Wohnung zurück und wickelten die Leiche in Plastikfolie, bevor die Tote im Container landete. Den beteiligten Jugendlichen drohen bis zu zehn Jahre Haft.