Größte Autohersteller? Chinesen sehen das anders

Der erste Platz ist unstrittig: In beiden Perspektiven war 2022 Toyota weltweit Nummer eins. In der westlichen Rechnung kamen die Japaner auf knapp 10,5 Millionen Autos, nach chinesischer waren es knapp zwei Millionen weniger. Denn in diesem Fall zählen die in chinesischen Joint Ventures gebauten Fahrzeuge nicht zu Toyota, sondern zu FAW beziehungsweise GAC, den heimischen Partnern.