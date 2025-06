Mit der „Krone“ zum SommerTheaterPark Festival

Ein Festival, so vielseitig wie der Sommer selbst:

Erleben Sie Tanzkunst auf Weltniveau mit Rainer Krenstetter, dem ehemaligen Ersten Solisten des Staatsballetts Berlin und Wien, der gemeinsam mit einem handverlesenen Ensemble bei „Rainer & Friends“ klassische und moderne Meisterwerke in Szene setzt – ausdrucksstark, technisch brillant, voller Eleganz. Oder entdecken Sie beim Internationalen Ballettmeeting am 6. Juli ein facettenreiches Format, in dem Nachwuchstalente und etablierte Stars der Tanzszene aufeinandertreffen. In kurzen, intensiven Stücken entfaltet sich die ganze Bandbreite des Balletts – von zeitloser Tradition bis zur künstlerischen Avantgarde.