„Ich war zu traurig, um die 800 Meter zu laufen“

Umso bemerkenswerter, dass ihr Anfang Juni gerade einmal 61 Punkte auf das Limit für die U23-EM in Bergen (Nor) gefehlt hatten und sie in Schwaz bis zum Speerwurf punktmäßig noch besser unterwegs war. „Ich wollte dieses Limit unbedingt erreichen und mich belohnen, damit ich einen guten Abschluss habe“, verrät Rupp, die in der Vergangenheit immer wieder an kurz zuvor erhöhten Limits gescheitert war und vergeblich auf einen internationalen Start gehofft hatte.