„Wunderkind“ steht vor Abschied aus Salzburg

Als „Wunderkind“ wird Oscar Gloukh in seinem Herkunftsland Israel gerne bezeichnet. Der Kreativspieler kickt seit zweieinhalb Jahren an der Salzach, doch die drei Gruppenspiele bei der Klub-WM werden wohl die letzten von ihm im Bullen-Dress gewesen sein. Denn schon seit geraumer Zeit gibt es um den 21-Jährigen viele Wechselgerüchte, zudem müssen die Salzburger ohnehin ihren Kader verkleinern und würden dabei auch gerne etwas Geld einnehmen. Da trifft es sich gut, dass Gloukh mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro aktuell der wertvollste Spieler in der Mannschaft von Trainer Thomas Letsch ist.