Das plant die Regierung für psychische Gesundheit

Viele Studien hatten gezeigt, dass die psychische Belastung bei Kindern und Jugendlichen durch Krisen wie die Corona-Pandemie oder internationale Konflikte gestiegen ist. Der Anschlag in Graz habe die Dringlichkeit zuletzt unterstrichen, hieß es aus dem Ministerium. Konkret soll es bis Ende 2027 390 Stellen in der Schulpsychologie geben, bisher waren es 190. Darüber hinaus sind ab Herbst Bundesplanstellen für Schulsozialarbeit an AHS und Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen geplant.