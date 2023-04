Millionenregen für Lotto-Spieler aus Linz

Oberösterreichs Vormachtstellung in Österreichs Lotto Landschaft ist ungebrochen: War Oberösterreich schon im Vorjahr mit knapp 30 Prozent aller Sechser das glücklichste Bundesland, so hält diese Erfolgsserie im heurigen Jahr weiterhin an. Dabei präsentierte sich Linz am vergangenen Wochenende gleich mit einem „Sechser Doppelschlag“, den sowohl der Solo-Sechser bei „6 aus 45“ als auch jener bei LottoPlus wurde in der Landeshauptstadt erzielt.