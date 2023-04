Für Anrainer bleibt nur Schotterweg als Umfahrung

Die Wildbachverbauung in Kärnten schreitet weiter voran. Derzeit wird es so richtig ernst beim Projekt Stadelbach, das den Siedlungsraum der Ortschaft Unterort in der Gemeinde Weißenstein schützt. Arbeiten an der Rückhaltesperre sowie der Dammsicherung mit Spundwand sind schon weit gediehen, jetzt kommen die Brücken dran.