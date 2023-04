Fachkräftemangel plagt auch Gemeinden immer mehr

In den zahlreichen Gemeindevorsprachen (mehr als 200 bisher), die Gemeinde-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) geführt hat, ist die Herausforderung, qualifiziertes Personal zu finden, immer wieder Thema. Dieser Eindruck wird durch Umfragen bestätigt, wonach für österreichweit 40 Prozent der Gemeinden Arbeitskräftemangel ein echtes Problem ist. Personalmangel herrscht besonders im Bereich der Bauhöfe, in der Elementarpädagogik (Kindergärten) und in der Gemeindeverwaltung. Das starre System der Oö. Dienstpostenplan-Verordnung (es regelt unter anderem Anzahl und Gehalt der Gemeindebediensteten) ist hierbei wenig förderlich.