Wie es eine 16-Jährige vom Kriegselend nach NÖ zog

Eine von ihnen ist Kateryna Zhuravlova: Die 16-jährige Ukrainerin hat eine Lehre als Bäckerin in St. Pölten begonnen, nachdem sie mit ihren Eltern im Zuge der Kriegswirren ins Land gekommen ist. In ihrem Heimatland hat die junge Frau die Pflichtschule besucht und abgeschlossen. Nach einer Kompetenzanalyse durch das Arbeitsmarkt-Service konnte Zhuravlova im Rahmen einer Kooperation mit der Beratungseinrichtung „Fair“ diese Stelle vermittelt werden. Im Unternehmen von Konditormeister Andreas und Katharina Brandstetter in Wagram lernt sie seit Juli 2022 – und ist bestens in das Team integriert. Felix Falkensteiner und Thomas Pop (beide AMS) waren beim Lokalaugenschein dabei.