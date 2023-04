Lienz nimmt heimische Wirtschaft unter die Lupe

Der Online-Handel und nicht zuletzt auch die Teuerungswelle sorgen in vielen Städten dafür, dass sich die Bevölkerung von der lokalen Wirtschaft abwendet und sich anderweitig umsieht. Diese Veränderung nimmt man auch in Osttirol wahr. Der Rückzug von frequenzstarken Magnetbetrieben in der Innenstadt sind seit Jahren die logische Konsequenz. „Dem gegenüber steht allerdings die wachsende Nachfrage unter anderem an Bio- und Fairtradeprodukten, neuen Multi- und Crosschannel-Konzepten sowie die vermehrte Suche nach kleineren Flächen, die Standorte für neue, interessante Potenziale und Chancen sein können“, ist man sich bei der Stadtgemeinde Lienz sicher.