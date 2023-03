OÖ Stiftskonzerte als Türöffner und Kultur-DNA

„Wir stellen einen fixen Pfeiler in der Kultur-DNA des Landes dar“, betont Rico Gulda, der künstlerische Leiter der OÖ Stiftskonzerte, die heuer mit 17 Abenden von Klassikkonzerten über Jazz bis Musikkabarett in ihre 50. Saison gehen. Die Schauplätze sind hochkarätig: Barocke Kirchen sowie Prunkräume der Stifte St. Florian, Kremsmünster, Lambach und Wilhering öffnen sich an den Wochenenden vom 3. Juni bis 30. Juli für die Stars und das Publikum.