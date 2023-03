Fußgänger auf Schutzweg in Bregenz angefahren

Nach dem Zusammenstoß sprach der Autolenker den Fußgänger an, fuhr aber weiter, als dieser angab, nicht verletzt zu sein. Nach etwa einer Stunde klagte der 35-Jährige allerdings über Schmerzen in den Händen und informierte die Polizei. Diese bittet nun den Lenker bzw. Zeugen des Unfalls, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz in Verbindung zu setzen.