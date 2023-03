Zwei Schwerverletzte nach Crash in Vorarlberg

Ein 72-jähriger Mann war am MIttwoch um 14.13 Uhr mit seinem Wagen auf der L 190 aus Nüziders kommend in Richtung Nenzing unterwegs. In der Kreuzung der L 190 mit der L 193 bog ein 42-jähriger Mann aus Koblach mit seinem Pkw nach links in Richtung Nüziders ab - es kam zur Kollision.