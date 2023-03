Räumungsbefehl: Letzte Frist für die Dauercamper

Die ersten Dauercamper haben ihre Stellplätze am Hafnersee bereits im Winter verlassen, die übrigen sollten bis Ende April folgen – solange gilt die ihnen vom Bezirksgericht Klagenfurt gewährte Frist, um ihre Sommerdependancen mit Seeblick zu verlassen. Wie berichtet, hat die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) das Areal an die Falkensteiner-Gruppe verpachtet, die am Hafnersee ein luxuriöses Glamping-Areal errichten will.