Kärntner See wird geräumt - das steckt dahinter

So ein Trubel spielt sich am Bezirksgericht Klagenfurt selten ab. Mehr als 100 Dauercamper aus ganz Österreich kamen am Montag, um sich gegen die Räumungsklage für ihre Stellplätze am Hafnersee zu wehren. Die Kärntner Beteiligungsverwaltung KBV hat das Grundstück ja an Falkensteiner verpachtet. Die bekannte Hotelgruppe will 20 Millionen Euro in ein Glamping-Projekt investieren - ohne Dauercamper. Also müssen die Vorpächter, die Sonnenhotels aus Deutschland, dafür sorgen, dass das Areal, wenn schon nicht besenrein, dann doch menschen- und wohnwagenleer ist.