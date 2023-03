Risiko der KI-Revolution? „Sterben durch Wahnsinn“

Jaron Lanier skizzierte 30 Jahre vor den heute verfügbaren Systemen, wie VR die IT verändern könnte und gründete 1989 sein erstes Virtual-Reality-Start-up. Der US-Unternehmer hat sich als Informatikprofessor, Künstler und hochrangiger Mitarbeiter in der Forschungsabteilung des Softwareriesen Microsoft einen Namen gemacht. Doch den Hype um Künstliche Intelligenz sieht er kritisch - und glaubt, dass die Menschheit in einer KI-Apokalypse enden könnte. Und die könnte anders ablaufen, als wir uns dies vorstellen.