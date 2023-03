Lenkerin mit 2,5 Promille, aber ohne Führerschein

Die 39-jährige Linzerin war am Montag gegen 16 Uhr in Mauthausen den Pkw ihres Freundes auf der B3 Richtung Perg aus Langenstein kommend unterwegs. In einem Baustellenbereich der B3 kollidierte sie mit dem Pkw die Leitplanke und der Baustellenabsicherung, verlor dabei einige Fahrzeugteile und fuhr einfach weiter zu ihrem Lebensgefährten.