Erst Windpocken, dann gefährliche Gürtelrose

Ab 50 droht Gürtelrose

In Österreich geht man von etwa 40.000 Gürtelrose-Fällen pro Jahr aus. Treffen kann es jeden! Ab dem Alter von 50 Jahren steigt das Risiko dafür stark an. „Etwa ab dem 50. Lebensjahr lässt die körpereigene Immunabwehr gegen das Varizella-Zoster-Virus nach, was zu einer Reaktivierung damit Gürtelrose-Erkrankung führen kann“, erläutert die Wiener Infektiologin Doz. Dr. Ursula Hollenstein.