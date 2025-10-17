Polizisten sollen Bushido privat betreut haben

Diese und Hinweise von außen hätten „belastbare Anhaltspunkte für eine korruptionsverdächtige Entwicklung im Personenschutzkommissariat LKA 616“ ergeben, teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Möglicherweise seien „dienstliche Ressourcen unzulässig“ genutzt worden. Vor einer Woche war durch einen Bericht der „Bild“-Zeitung bekannt geworden, dass mindestens ein Berliner Polizist und Personenschützer auch privat mit Bushido verbunden war. Dieser war in einem Fernsehinterview im Hintergrund zu sehen und von einem Kollegen erkannt worden. Später hieß es, dass zwei Personenschützer bei dem Dreh mit Moderatorin Frauke Ludowig in einem Restaurant dabei waren.