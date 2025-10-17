Frontalcrash beim Überholen fordert zwei Verletzte

In Sankt Barbara im Mürztal (Steiermark) kam es Freitagfrüh zu einer heftigen Frontalkollision. Dabei wurden ein 33-Jähriger und ein 76-Jähriger verletzt. Ersterer hatte beim Überholen eines Holztransporters den Gegenverkehr falsch eingeschätzt.
Freitagfrüh krachte es auf der L102 in Sankt Barbara im Mürztal. Gegen 7 Uhr war ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Veitsch unterwegs, als er beschloss, einen vor ihm fahrenden Holztransporter zu überholen. Dabei dürfte er jedoch einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 76-Jährigen, übersehen haben.
In der Folge kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Autos. Nach der Erstversorgung wurden beide Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Leoben eingeliefert. Die Feuerwehren Markt-Veitsch und Veitsch-Ort standen im Einsatz.
