Frontalcrash beim Überholen fordert zwei Verletzte

Freitagfrüh krachte es auf der L102 in Sankt Barbara im Mürztal. Gegen 7 Uhr war ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Veitsch unterwegs, als er beschloss, einen vor ihm fahrenden Holztransporter zu überholen. Dabei dürfte er jedoch einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 76-Jährigen, übersehen haben.