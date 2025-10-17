Hoeneß schießt gegen Kritiker: „Dann gehe ich …“

Was es doch manchmal für Zufälle gibt im Leben: Nur wenige Stunden, nachdem Deutschland-Legende Sepp Maier seinem langjährigen Freund und Weggefährten Uli Hoeneß den Rat gegeben hatte, sich doch bei ihrer beider Herzensklub, dem FC Bayern, zurückzuziehen, ließ der frühere Bayern-Boss mit Aussagen zu seiner Zukunftsplanung aufhorchen!
Beim Münchener Marketing Kongress kommentierte der 73 Jahre alte Hoeneß zwar keine Aussagen von konkreten Kritikern – oder auch wohlmeinenden Freunden wie Maier -, aber dass er doch hört, was über ihn gesprochen wird, kam klar heraus.
„Das stimmt überhaupt nicht!“
„Es wird ja immer gesagt, der Rummenigge und der Hoeneß, die quasseln ständig dazwischen. Das stimmt überhaupt nicht“, so Hoeneß laut „Bild“-Zeitung bei einem Panel mit Unternehmer Jochen Schweizer.
„In dem Moment, in dem wir das Gefühl haben, ...
Allerdings: „In dem Moment, in dem wir das Gefühl haben, der FC Bayern läuft so, wie wir uns das vorstellen“, so Hoeneß, sei wohl ein Abgang tatsächlich überlegenswert.
„Ich habe kürzlich gesagt: Wenn euch das, was ich mache, nicht mehr passt, dann müsst ihr mir das sagen. Dann gehe ich – und zwar ganz ruhig – auf meinen Berg am Tegernsee.“
