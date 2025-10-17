Vorteilswelt
2. Liga – 10. Runde

Austria Klagenfurt verpasst Sprung auf Platz 2!

Fußball National
17.10.2025 19:54
Keinen Sieger hat es im Duell Kapfenberger SV gegen SK Austria Klagenfurt gegeben ...
Keinen Sieger hat es im Duell Kapfenberger SV gegen SK Austria Klagenfurt gegeben ...(Bild: GEPA)

Absteiger Austria Klagenfurt ist in der 2. Liga zum zweiten Mal in Folge ohne Sieg geblieben!

0 Kommentare

Am Freitag mussten sich die Kärntner in Kapfenberg mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben und liegen bei einem Spiel mehr bereits neun Punkte hinter Leader St. Pölten.

Austria Wiens Amateure arbeiteten sich indes mit einem 1:1 (0:0) gegen Stripfing punktgleich vor Klagenfurt auf Rang vier vor.

Ähnliche Themen
Klagenfurt
Austria Klagenfurt verpasst Sprung auf Platz 2!
