Prozess-Finale im Fall der Menschenhändler-Bande

Löhne abgenommen, sozial isoliert

Wie mehrfach berichtet, wirft die Salzburger Staatsanwaltschaft den Angeklagten in unterschiedlicher Tatbeteiligung grenzüberschreitenden Menschen- und Prostitutionshandel vor. Die Bande soll 43 Kolumbianerinnen nach Österreich gelockt und hier unter Androhung von Gewalt zur Sexarbeit gezwungen und sie dabei ausgebeutet haben. Statt legaler Arbeit mit gutem Verdienst wurden sie illegal eingesetzt, und der Großteil ihrer Löhne wurde abgenommen. Zudem wurden sie sozial isoliert. Bei einer Verurteilung drohen Haftstrafen zwischen einem und zehn Jahren.