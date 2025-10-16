Schuppenflechte beeinflusst das ganze Leben

Nicht nur die Haut ist betroffen

Fast ein Drittel der Befragten hält Psoriasis nach wie vor für eine Hauterkrankung, obwohl sie den ganzen Körper betreffen kann. Da Psoriasis eine chronisch-entzündliche und immunvermittelte Erkrankung ist, vermag das überaktive Abwehrsystem aber auch andere Organe zu beeinträchtigen und das Risiko für Folgeerkrankungen erhöhen. Tatsächlich leiden mehr als die Hälfte der Befragten zusätzlich an Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Adipositas, Depressionen, Angstzuständen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.