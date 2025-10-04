Moderne Therapien – individuell und smart

Diabetes ist für über 800.000 Menschen in Österreich tägliche Realität. Und weltweit? Mehr als eine halbe Milliarde Menschen sind betroffen – Tendenz steigend. Doch während die Zahl der Erkrankten wächst, wachsen auch die Möglichkeiten, die Krankheit zu kontrollieren. Und zwar smarter als je zuvor. Ingrid Schütz-Fuhrmann klärt in „Krone Gesund“ auf.