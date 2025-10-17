Er bleibt der Pechvogel bei Red Bull Salzburg

Vor der Länderspielpause war Trainer Thomas Letsch noch hoffnungsvoll gewesen, dass Kawamura wieder einsatzfähig sein würde. Am Freitag sah die Welt ganz anders aus: „Es gab einen Dämpfer. Sein Knie ist nicht so stabil, wie es sein sollte. Wir mussten deshalb einen Schritt zurück machen, das ist ärgerlich“, erklärte der Trainer, der seine Erkrankung in der Pause überstanden hat.