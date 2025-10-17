Er bleibt der Pechvogel bei Red Bull Salzburg

Die Hoffnung war groß, dass Takumu Kawamura nach der Länderspielpause endlich wieder spielfit ist – sie hat sich aber nicht erfüllt. Der Japaner erlitt einen Rückschlag und muss damit weiter warten. Ein Schicksal, das ihn seit seiner Ankunft bei Red Bull Salzburg verfolgt.
Takumu Kawamura klebt bei den Bullen seit seiner Ankunft das Pech am Schuh. Im Juli 2024 zog er sich wenige Wochen nach seiner Ankunft im Trainingslager in Saalfelden einen Innenbandriss im Knie zu und fiel mehr als vier Monate aus. Im Februar 2025 gab es den nächsten Rückschlag, als er einen Schlüsselbeinbruch erlitt.
Erst acht Einsätze für Red Bull Salzburg
Seit Juni fällt der Japaner wegen einer weiteren Knieverletzung aus. So kommt der 26-Jährige bislang nur auf acht Einsätze für Salzburg. Dabei wird es vorerst auch bleiben.
Vor der Länderspielpause war Trainer Thomas Letsch noch hoffnungsvoll gewesen, dass Kawamura wieder einsatzfähig sein würde. Am Freitag sah die Welt ganz anders aus: „Es gab einen Dämpfer. Sein Knie ist nicht so stabil, wie es sein sollte. Wir mussten deshalb einen Schritt zurück machen, das ist ärgerlich“, erklärte der Trainer, der seine Erkrankung in der Pause überstanden hat.
Dafür kränkelt Linksverteidiger Aleksa Terzic und muss im Heimspiel am Sonntag (14.30, live auf Sky) passen. Fraglich für das Spiel gegen die Vorarlberger ist auch Kapitän Mads Bidstrup (Oberschenkel).
