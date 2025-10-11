Was unser Körper in der kalten Jahreszeit braucht

Der Sommer ist vorbei, die Tage werden kürzer und die Freude an Bewegung sinkt. Dabei wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Weichen für Gesundheit, Energie und Leistungsfähigkeit zu stellen, vor allem, wenn wir dem Winter nicht erschöpft, sondern gestärkt entgegentreten wollen. Trainer und Sportwissenschafter Christoph Peprnicek weiß, wie das gelingt.