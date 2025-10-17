„Adler“ gerupft! 99ers sind bereit für den KAC

Das Kärnten-Doppel (Freitag gegen den VSV, Sonntag gegen KAC) hat für die Graz99ers höchst erfolgreich begonnen. Auswärts stutzten die Grazer Eishockey-Cracks den Villacher Adlern die Flügel, zogen mit 6:1 ab. Perfekte „Vorbereitung“ für den ausverkauften Hit am Sonntag im Merkur Eisstadion gegen den Lieblingsrivalen aus Klagenfurt.
Der Auftakt ins Kärntner Wochenende ist gelungen! Die Grazer Eishockey-Cracks besiegten in der ausverkauften Villacher Eishalle den VSV mit 6:1. Und revanchierten sich damit auch höchst erfolgreich fürs Heim-3:4 – dem bisher einzigen Spiel ohne Punktgewinn.
In den ersten Minuten war aber vor allem Maxime Lagace im Grazer Tor gefordert. Doch nachdem Frank Hora in Minute sechs erst nur die Stange getroffen hatte, machte es der Verteidiger zwei Minuten später im Powerplay besser und traf zur 99ers-Führung. „Bisher können wir zufrieden sein. Hinten haben wir aber zu viel zugelassen, da müssen wir kompakter sein“, meinte Paul Huber nach Drittel eins.
Nur kurze Schrecksekunde
Gleich nach der Pause erhöhte Kevin Roy auf 2:0. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer war Villach am Drücker. Doch mit einem Doppelschlag durch Huber und Hora erhöhten die 99ers im Schlussdrittel auf 4:1. Und die Messe war damit gelesen. Manuel Ganahl erhöhte sogar noch auf 5:1, ehe Vela per Empty-Net-Tor den Schlusspunkt setzte. Villachs „Adler“ wurden gerupft – nun kann der KAC antanzen!
