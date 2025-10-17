Prinz Andrew verzichtet auf alle königlichen Titel

Man sei gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass er nun einen Schritt weiter gehen müsse und die „verliehenen Ehren“ nicht länger verwende. Er stehe weiterhin zu der Entscheidung vor fünf Jahren, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen, und weise die Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben werden, zurück. Gänzlich aberkannt werden kann dem tief gefallenen Prinzen (65) das Herzogtum aber nur durch das Parlament.



Hier sehen Sie die Erklärung: