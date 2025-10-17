Team warnt Hadjar vor Bottas – der fährt gar nicht

Witziger Zwischenfall im einzigen Training für den Großen Preis der USA in Austin/Texas: Nach etwas weniger als einer Viertelstunde ist Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar von einem kuriosen Funkspruch seines Renningenieurs aufgeschreckt und irritiert worden!
Denn aus heiterem Himmel wurde der 21 Jahre alte Franzose vor Valtteri Bottas gewarnt, der hinter ihm her sei.
Finne konnte gar nicht hinter ihm liegen
Was für den alle seine sieben Sinne beieinander habenden Hadjar freilich keinen Sinn machte – denn Bottas fährt in der heurigen Saison gar keine Rennen, ist lediglich Test- und Ersatzfahrer für Mercedes. Der Finne konnte gar nicht hinter ihm liegen …
„Das ist sehr verwirrend!“
„Hör mir mit Bottas auf, Mann. Das ist sehr verwirrend!“, beantwortete Hadjar, der für die kommende Saison ein Kandidat für ein Cockpit bei Red Bulls Einserteam sein soll, schließlich die Warnung seines Renningenieurs.
Der übrigens wahrscheinlich Sauber-Jungstar Gabriel Bortoleto gemeint haben dürfte, als er vor „Bottas“ gewarnt hatte ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.