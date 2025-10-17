Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Inakzeptable Fehler“

BBC entschuldigt sich für Gaza-Dokumentation

Medien
17.10.2025 19:14
Kinder im Gazastreifen (Archivbild)
Kinder im Gazastreifen (Archivbild)(Bild: AFP/APA/MAHMUD HAMS)

Die britische Medienaufsicht hat den Rundfunksender BBC wegen einer Dokumentation über den Gazastreifen sanktioniert. Der Grund: Der Erzähler hatte sich als Sohn eines ehemaligen stellvertretenden Hamas-Ministers entpuppt. Das sei ein schwerwiegender Verstoß gegen den Rundfunkkodex, hieß es.

0 Kommentare

Die Medienaufsicht bezeichnete die Dokumentation als „irreführend“ und verlangte von der BBC eine Erklärung der Aufsichtsbehörde. „Wir haben uns dafür entschuldigt und wir akzeptieren die Entscheidung von Ofcom (Aufsichtsbehörde, Anm.) in Gänze“, teilte der Sender mit. Die Fehler in der Produktion von „Gaza: How To Survice A Warzone“ (Wie man ein Kriegsgebiet überlebt, Anm.) seien „ernstzunehmend“. Man teile die Schuld an den „inakzeptablen“ Fehlern mit der britischen Produktionsfirma Hoyo Films.

Die Dokumentation war im Februar ausgestrahlt worden und wurde inzwischen von der Plattform genommen. Der Gaza-Krieg hatte am 7. Oktober 2023 mit dem Überfall der Hamas und ihrer Verbündeten auf Israel begonnen und endete rund zwei Jahre später mit einem Waffenstillstand. Mindestens 67.900 Menschen kamen ums Leben, mehr als 170.000 wurde n verletzt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.685 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
89.239 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
87.509 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Medien
„Inakzeptable Fehler“
BBC entschuldigt sich für Gaza-Dokumentation
Mega-Deal in den USA
Apple sichert sich Formel-1-Übertragungsrechte
Kongress in Wien
Wie kommt der Journalismus wieder aus der Krise?
15 Sender, 500 Gäste
VIPs, TV-Highlights und was wirklich Quote macht
Weil der Mensch zählt
Die „Krone“ bleibt die Nummer 1 der Österreicher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf