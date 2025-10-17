BBC entschuldigt sich für Gaza-Dokumentation

Die Medienaufsicht bezeichnete die Dokumentation als „irreführend“ und verlangte von der BBC eine Erklärung der Aufsichtsbehörde. „Wir haben uns dafür entschuldigt und wir akzeptieren die Entscheidung von Ofcom (Aufsichtsbehörde, Anm.) in Gänze“, teilte der Sender mit. Die Fehler in der Produktion von „Gaza: How To Survice A Warzone“ (Wie man ein Kriegsgebiet überlebt, Anm.) seien „ernstzunehmend“. Man teile die Schuld an den „inakzeptablen“ Fehlern mit der britischen Produktionsfirma Hoyo Films.