BBC entschuldigt sich für Gaza-Dokumentation

Die britische Medienaufsicht hat den Rundfunksender BBC wegen einer Dokumentation über den Gazastreifen sanktioniert. Der Grund: Der Erzähler hatte sich als Sohn eines ehemaligen stellvertretenden Hamas-Ministers entpuppt. Das sei ein schwerwiegender Verstoß gegen den Rundfunkkodex, hieß es.
Die Medienaufsicht bezeichnete die Dokumentation als „irreführend“ und verlangte von der BBC eine Erklärung der Aufsichtsbehörde. „Wir haben uns dafür entschuldigt und wir akzeptieren die Entscheidung von Ofcom (Aufsichtsbehörde, Anm.) in Gänze“, teilte der Sender mit. Die Fehler in der Produktion von „Gaza: How To Survice A Warzone“ (Wie man ein Kriegsgebiet überlebt, Anm.) seien „ernstzunehmend“. Man teile die Schuld an den „inakzeptablen“ Fehlern mit der britischen Produktionsfirma Hoyo Films.
Die Dokumentation war im Februar ausgestrahlt worden und wurde inzwischen von der Plattform genommen. Der Gaza-Krieg hatte am 7. Oktober 2023 mit dem Überfall der Hamas und ihrer Verbündeten auf Israel begonnen und endete rund zwei Jahre später mit einem Waffenstillstand. Mindestens 67.900 Menschen kamen ums Leben, mehr als 170.000 wurde n verletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.