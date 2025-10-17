Vilimsky: Fico-Partei „würde gut zu uns passen“

Smer stellt derzeit fünf Europaabgeordnete, die fraktionslos sind. Der slowakische Regierungschef Robert Fico liegt inhaltlich in vielen Bereichen auf einer Linie mit den „Patrioten“, zum Beispiel bei Migration, dem Krieg in der Ukraine und dem Beschneiden des Rechts von sexuellen Minderheiten. Ende September ließ er eine Verfassungsänderung beschließen, die den Vorrang des nationalen Rechts gegenüber EU-Recht in „kulturell-ethischen Fragen“ festschreibt und die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft einschränkt. Aufgrund dieser inhaltlichen Differenzen beschloss die europäische Sozialdemokratie am Freitag den Ausschluss der Smer einstimmig.