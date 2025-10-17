Trump: „Ist eine Eskalation, wir sprechen darüber“

Selenskyj reiste nach Washington, um mehr Unterstützung von den USA im Krieg gegen Russland zu bekommen. „Wir hoffen, dass die Dynamik zur Eindämmung von Terror und Krieg, die im Nahen Osten erfolgreich war, auch dazu beitragen wird, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu beenden“, erklärte Selenskyj nach seiner Ankunft in Washington.

„Wir haben viele, aber wir brauchen sie“

In den vergangenen Tagen hatte Trump angedeutet, dass er eine dem Verkauf von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine zustimmen könnte. Dann telefonierte er am Donnerstag mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Nach diesem Gespräch zeigte sich Trump deutlich zurückhaltender, was das Thema Tomahawks angeht. „Wir haben viele, aber wir brauchen sie“, erklärte er. Der US-Präsident deutete an, wieder auf Gespräche mit Putin zu setzen, um den Krieg zu beenden.