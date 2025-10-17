Trump: „Ist eine Eskalation, wir sprechen darüber“

Das Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus hat begonnen. Trump kündigte an, dass die beiden über sein Telefonat mit dem russischen Machthaber Putin und über die Lieferung von Marschflugkörpern sprechen werden.
Trump begann das Treffen mit der Ankündigung, dass er mit Selenskyj über das Telefonat mit Putin am Donnerstag sprechen wolle. „Es ist mir eine Ehre, mit einem sehr starken Staatschef zusammenzusitzen“, lobte Trump Selenskyj. Aus ukrainischer Sicht ist das wichtigste Thema bei diesem Treffen die mögliche Lieferung von Tomahawak-Marschflugkörpern.
Selenskyj bot an, den USA im Gegenzug Drohnen zu liefern, wenn die Ukraine im Tomahawaks bekomme. Trump deutete an, dass er solche Flugkörper in die Ukraine liefern könnte. Allerdings benötigen die USA diese selbst. Der US-Präsident hofft, dass der Krieg ohne diese Waffen gelöst werden kann.
Trump sagte, dass er und Selenskyj planen, über neue Fähigkeiten zu sprechen, die es der Ukraine ermöglichen würden, tiefer in Russland vorzudringen. „Wir werden darüber sprechen“, sagte Trump, als er gefragt wurde, ob die neuen Fähigkeiten zur Diskussion stehen würden. „Das ist etwas, worüber wir sprechen werden. Sie haben Recht. Es ist eine Eskalation, aber wir werden darüber sprechen.“
Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von 1600 bis 2500 Kilometer und könnten damit Ziele weit im russischen Hinterland treffen – etwa Rüstungsbetriebe oder Raffinerien und Treibstofflager.
Allerdings sind die Tomahawks dafür ausgerichtet, von Kriegsschiffen oder U-Booten abgefeuert zu werden. Die Ukraine hat keine entsprechenden Schiffe. Wie eine Umrüstung der Tomahawks aussehen könnte, ist ungewiss. Trump war im Vorfeld des Besuches von Selenskyj vage geblieben.
„Krieg ist sehr interessant. Man weiß nie“
Darauf, ob die Ukraine im Rahmen eines Friedensabkommens Gebiete an Russland abtreten müsse, gab Trump keine klare Antwort. „Man weiß nie“, sagte er. „Krieg ist sehr interessant. Man weiß nie. Bei Krieg und Frieden weiß man einfach nie, aber man weiß nie.“ In der Vergangenheit hatte der US-Präsident unterschiedliche Standpunkte dazu vertreten.
Selenskyj reiste nach Washington, um mehr Unterstützung von den USA im Krieg gegen Russland zu bekommen. „Wir hoffen, dass die Dynamik zur Eindämmung von Terror und Krieg, die im Nahen Osten erfolgreich war, auch dazu beitragen wird, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu beenden“, erklärte Selenskyj nach seiner Ankunft in Washington.
„Wir haben viele, aber wir brauchen sie“
In den vergangenen Tagen hatte Trump angedeutet, dass er eine dem Verkauf von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine zustimmen könnte. Dann telefonierte er am Donnerstag mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Nach diesem Gespräch zeigte sich Trump deutlich zurückhaltender, was das Thema Tomahawks angeht. „Wir haben viele, aber wir brauchen sie“, erklärte er. Der US-Präsident deutete an, wieder auf Gespräche mit Putin zu setzen, um den Krieg zu beenden.
