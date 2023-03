Modemarke Levi‘s setzt auf Models aus dem Computer

„Wenn man heute auf Levi.com oder in unserer App einkauft, haben wir in der Regel ein Model für jedes Produkt. Wir wissen, dass unsere Kunden mit Models einkaufen möchten, die wie sie aussehen, und wir glauben, dass unsere Models unsere Kunden widerspiegeln sollten. Deshalb arbeiten wir weiter daran, unsere menschlichen Models in Bezug auf Größe und Körperbau, Alter und Hautfarbe zu diversifizieren“, so Levi Strauss & Co. Die KI-Technologie könne dem Unternehmen helfen, „indem sie die Models ergänzt und eine Zukunft eröffnet, in der wir es den Kunden ermöglichen, unsere Produkte an mehr Models zu sehen, die wie sie selbst aussehen.“