Von Interpol gesuchter Krypto-Boss Kwon verhaftet

Einer der meistgesuchten mutmaßlichen Wirtschaftskriminellen ist offiziellen Angaben zufolge in Montenegro verhaftet worden. Die montenegrinische Polizei habe den flüchtigen Kryptowährungs-Unternehmer Do Kwon „mit gefälschten Dokumenten“ am Flughafen in Podgorica festgenommen, erklärte Innenminister Filip Adzic im Onlinedienst Twitter.