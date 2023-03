5,2 Mio. Euro Kryptogeld in „Wallets“ der Polizei

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nannte den Kampf gegen Computerkriminalität am Donnerstag im Cybercrime-Competence-Center (C4) des BK in Wien als „wesentlichen Schwerpunkt“. Von 2021 zum Vorjahr gab es ein Plus von mehr als 30 Prozent bei den Cybercrime-Anzeigen, erläuterte Karner.