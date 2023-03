Verfassungsschutz warnt vor Risiken bei TikTok

Innenministerin gegen generelles App-Verbot

TikTok steht zunehmend unter Druck, weil die Plattform zum aus China stammenden Bytedance-Konzern gehört. In den USA wird daher derzeit über ein Verbot des vor allem bei Jugendlichen beliebten Dienstes diskutiert. Eine Grundlage für ein solches Verbot in Deutschland sieht die dortige Innenministerin Nancy Faeser allerdings nicht. Man müsse jedoch verstärkt darüber aufklären, dass es sich bei TikTok um eine Firma handle, bei der „die Daten natürlich abfließen können“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.