Die kleine Botin startet fit in den Frühling

Yoga und Meditation

Ich verrate gern, was mir hilft, damit ich mich fitter und wacher fühle und so den Frühling einfach mehr genießen kann. In erster Linie versuche ich, mich ausgewogen zu ernähren und weitgehend auf Zucker zu verzichten. Meine tägliche Yoga-Einheit am Morgen praktiziere ich wieder vor offenem Fenster. An stressigen Tagen versuche ich ein paar zusätzliche Minuten am Abend für mich zu reservieren und gehe direkt nach einer Meditation ins Bett. Das sorgt für entspannten Schlaf, vor allem dann, wenn ich auch die Bildschirmzeit reduziere.