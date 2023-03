Was Mobbing an Schulen und im Internet anrichtet

Einige Fälle aus dem Beratungs-Alltag

Anonymisierte Fallbeispiele aus dem Beratungsalltag - ja, Alltag! - illustrieren, was da konkret passiert:

* Der 12-jährige Michael wird von Klassenkollegen ständig verspottet, es gibt sogar eine WhatsApp-Gruppe „Wie wir Michael loswerden können“. Er zieht sich immer mehr zurück und will nicht mehr in die Schule gehen, doch die abwertenden Fotomontagen und Sprüche in den Sozialen Medien erreichen ihn überall und rund um die Uhr.

* Seit Lena (15) mit Tom (17) Schluss gemacht hat, postet er immer wieder in einer sehr großen WhatsApp-Gruppe und auf Snapchat Fotos, auf denen Lena leicht bekleidet am Bett liegt, mit eindeutigem Kommentar darunter, sowie demütigende Fotomontagen. Die Kommunikation in den Gruppen findet auf niedrigstem Niveau statt und beinhaltet schlimme sexuelle Drohungen.

* Die 16-jährige Elif wird von ihrem Ex-Freund mit intimen Handyfotos zu sexuellen Handlungen erpresst.

* Auf TikTok wird eine Mitschülerin mit Migrationshintergrund lächerlich gemacht. In den folgenden Tagen tauchen immer mehr Nachrichten mit beleidigendem und herabwürdigendem Inhalt auf, in denen über „die Ausländer“ geschimpft wird.