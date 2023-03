So holen Sie sich ihr Geld von Betrügern zurück

Angebliche Rückstände beim Finanzamt, die Tochter mit dem verlorenen Handy, der „Anlageprofi“ mit dem Gewinn-Versprechen oder die Nichtauslieferung eines bezahlten Artikels – Ziel all dieser Betrugsmaschen: die Überweisung hoher Geldbeträge, am besten in Echtzeit.