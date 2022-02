68-Jährige verlor aus Liebe satte 200.000 Euro

Polizei ermittelt

In Summe soll der Kriminelle zumindest 200.000 Euro ergaunert haben. Die Polizei steckt noch mitten in den Erhebungen. Gut möglich, dass der Betrag sogar noch weiter nach oben korrigiert werden muss. „Solche Betrüger wenden die unterschiedlichsten Schmähs an. Im Zweifelsfall immer die Polizei anrufen“, rät ein Ermittler.