Intimitätskoordinatoren stören die Schauspielerin

„Jeder Job ist anders“

Auf die Frage, ob sie die Intimitätsexperten früher in ihrer Karriere begrüßt hätte, antwortete sie: „Es kommt darauf an. Sehen Sie, jeder Job ist anders. Jeder einzelne Job ist anders. Da es sich um einen Haufen neuer Leute handelt, ist es eine neue Energie; jeder bringt sein ganzes Leben mit, und das wird alles in den Topf geworfen. Man weiß nie, was dabei herauskommt, und es ist ein Wunder, dass ein Film überhaupt zustande kommt, geschweige denn gedeiht. Ich hatte das Glück, dass ich in den Jahrzehnten, in denen ich dieses Boot über Wasser halten konnte, nur mit wenigen A****löchern zusammengearbeitet habe.“