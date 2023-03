Keine Hochzeiten für lebenslange Verurteilte mehr

Er wurde wegen Mordes an zwei jungen Frauen sowie einer 13-Jährigen zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Nun möchte er seine Partnerin ehelichen, doch der britische Justizminister ist dagegen. „Es stellt sich die Frage nach dem Risiko für jeden, der einen so ungeheuerlichen Täter (...) heiraten würde“, sagte er am Freitag. Er plant eine entsprechende Gesetzesänderung, die aber der Europäischen Menschenrechtskonvention widersprechen könnte, die das Recht auf Heirat explizit festhält.