OÖ Industrie lehnt neuen Landespakt für Arbeit ab

Betriebe suchen händeringend nach Personal

Am Nachmittag kam dann der Knalleffekt in Form einer Aussendung der Industriellenvereinigung. Schon dem Pakt 2022 habe sie „nur unter der Prämisse von notwendigen Anpassungen und Innovationen zugestimmt. Nun hat sich die IV OÖ dazu entschieden, den Pakt für Arbeit und Qualifizierung 2023 nicht mitzutragen: „Struktur und Inhalt stammen aus der Zeit steigender Arbeitslosigkeit und müssen in das neue Zeitalter des Arbeitskräftemangels übergeführt werden“, so die Botschaft der IV, die ihr Präsident Pierer so umschreibt: „Betriebe suchen händeringend nach Personal. Sie brauchen heute und in Zukunft zur Unterstützung ein innovatives, flexibles und passgenaues Paket an Fördermaßnahmen bei der Suche und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern." Keinesfalls dürfe es ein ständiges Fortschreiben des bestehenden Systems geben, welches - egal ob Rezession oder Hochkonjunktur - immer ähnlich hohe Summen für unveränderte Maßnahmen fördere.