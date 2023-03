Post kündigt nach Überfall Postpartner den Vertrag

Beraubter muss Beute ersetzen

Denn nach einem Überfall am 14. September 2022, bei dem H. eine Pistole an den Kopf gehalten und 7355 € Bargeld geraubt worden war, hatte die Post die Provisionszahlungen an ihn eingestellt. „Mir ist erklärt worden, dass die Zahlungen so lang einbehalten werden, bis die gesamte Beute abbezahlt ist“, so der Kiosk-Betreiber.