Postpartner muss nach Raubüberfall Beute ersetzen

Das Ehepaar Hans und Heidi H. hatte am 22. August am Marktplatz in Obernberg am Inn einen Kiosk eröffnet, in dem auch eine Postpartner-Filiale betrieben werden sollte. „Es war der ausdrückliche Wunsch der Bürger und Gemeindepolitiker“, erklärt der 51-Jährige. Das Geschäft lief auch erfreulich an, doch nach rund drei Wochen der Schock: „Am 14. September ist plötzlich ein mit Helm und Motorraddress vermummter Mann zur Tür herein, hat mir eine Schusswaffe an den Kopf und einen Zettel vor die Nase gehalten. Darauf stand in schlechtem Englisch geschrieben, dass ich die Kasse öffnen soll.“