Betrunkener wich „Reh“ aus und floh nach Unfall

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt, war am Mittwoch gegen 21.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Nordkammstraße von St. Oswald bei Freistadt, in Richtung Weitersfelden unterwegs. Laut eigenen Angaben sei er einem Reh ausgewichen und deshalb in den Straßengraben gefahren, wodurch vier Leitpflöcke samt Schneestange und ein Kanalschacht beschädigt wurden.